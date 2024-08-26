В центре Волгограда ДТП с «Окой» и питбайком попало на видео





В Центральном районе Волгограда произошло жесткое ДТП с участием автомобиля «Ока» и питбайка. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на улице Невской. Момент столкновения зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





– По предварительной информации, напротив дома №16А водитель малогабаритного автомобиля не поделил перекресток с мотоциклистом, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате водитель питбайка еще несколько десятков метров проехал на капоте легковушки.

В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в медучреждение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области