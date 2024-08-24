В ГАИ назвали виновника массового ДТП на Спартановке





23 августа в Тракторозаводском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», в вечерний час пик на проспекте Ленина произошло столкновение сразу трёх иномарок, в результате чего водители двух автомобилей были госпитализированы, а на проезжей части образовался затор.

- В 18:30 водитель, управляя автомашиной Kia Cerato, двигаясь по пр. Ленина со стороны ул. Дегтярева в сторону ул. Кропоткина, напротив дома № 150, выехала на полосу для встречного движения и совершила столкновение с автомашиной Toyota Corolla. От удара автомашину Toyota отбросило на движущуюся в попутном с ней направлении автомашину Chevrolet Lacetti, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На место оперативно прибыли кареты скорой помощи. По итогу первичного осмотра медики госпитализировали водителей Kia Cerato и Toyota Corolla.

Напомним, ранее очевидцами была опубликована видеозапись последствий этого жуткого ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области