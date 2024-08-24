Общество

Врезались лоб в лоб: волгоградцы засняли последствия жуткого ДТП на Спартановке

Общество 24.08.2024 08:38
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24.08.2024 08:38


23 августа в Тракторозаводском районе Волгограда произошло жуткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», на финальном участке проспекта Ленина, проходящем по дамбе через балку Мокрой Мечетки, произошло лобовое столкновение двух иномарок. Очевидцы опубликовали видео с последствиями аварии.



Судя по кадрам, машины врезались на огромной скорости. От удара капоты иномарок получили серьёзные повреждения. На место оперативно прибыли экстренные службы. Всю необходимую помощь пострадавшим оказывали медики.

По словам свидетелей произошедшего, помимо основных участников, лобовое столкновение застало врасплох и ещё нескольких водителей, транспортные средства которых также получили лёгкие повреждения.

Отметим, все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются правоохранительными органами.

Фото и видео: Регион 34 / t.me

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