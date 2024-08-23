Спорт

«Ротор» расстался с двумя футболистами

Спорт 23.08.2024 20:45
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23.08.2024 20:45


«Ротор» сегодня, 23 августа, официально объявил об уходе из клуба полузащитника Алексея Усанова и нападающего Евгения Мухина, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
 
Мухин на правах аренды возвращается в курский «Авангард», за который он выступал во Второй лиге до перехода в волгоградский коллектив в январе нынешнего года. За «Ротор» Евгений в общей сложности провел четыре матча и не отметился результативными действиями. 

 
Контракт с Усановым сине-голубые расторгли по взаимному согласию сторон. На счету Алексея, пополнившего стан волгоградской команды в феврале, 16 поединков и один забитый гол. 
 
Фото: СК «Ротор»/vk.com
 

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