Общество

В волгоградской школе прошел праздник «Здоровая перемена»

Общество 12.09.2024 14:26 Реклама
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12.09.2024 14:26 Реклама

В средней школе №101 Дзержинского района города Волгограда состоялся праздник для школьников под названием «Здоровая перемена». Это мероприятие, организованное компанией «Виво», было посвящено открытию школьного кафе, а также здоровому образу жизни и важности правильного питания.

— Ещё недавно мы отмечали 1-е сентября, а сегодня у нас праздник здоровья, праздник питания, — подчеркнула директор школы №101 Татьяна Матвиенко. — Новое школьное кафе — это позитивно, современно и инновационно. И теперь ученики могут не просто прийти покушать, но и пообщаться, зарядиться прекрасным настроением. У нас с 1971 года была стандартная столовая, а теперь красивое школьное кафе с ярким дизайном и современным оборудованием.

В рамках праздника герои Федя и Марина презентовали новый телеграм-канал для детей, где ребята говорят о пользе здорового питания и при этом остаются в тренде. Этот канал призван помочь детям понять, как важно заботиться о своём здоровье и любить физическую активность.

На празднике дети узнали о том, какие продукты полезны для организма, а также приняли участие в различных активностях, направленных на поддержание здорового образа жизни. Герои Федя и Марина рассказали ребятам о том, что сбалансированное питание — это не только полезно, но и модно. Они показали, что можно оставаться в тренде, выбирая здоровые продукты и заботясь о своем теле.

Праздник «Здоровая перемена» стал ярким событием в жизни школы. Он показал, что забота о здоровье может быть весёлой и интересной. Такие мероприятия пройдут еще в 9 школах города. Компания «Виво» надеется, что этот праздник станет началом новой традиции, которая поможет детям по всему городу стать более здоровыми и активными.

— Это было потрясающе! Спасибо за такой замечательный праздник! — поделились впечатлениями ученицы класса «7С», — Мы рады, что теперь у нас есть место, где можно поесть и провести время с друзьями. Мы благодарны за то, что в нашей школе появился уголок, который помогает нам заботиться о своём здоровье и наслаждаться общением.

И все же основным событием этого дня стало торжественное открытие школьного кафе. Летом здесь проводились ремонтные работы на пищеблоке и в обеденном зале. Заменены напольная и настенная плитки, инженерные коммуникации, окрашены стены и потолок, на пищеблоках установлено новое технологическое оборудование.  В зоне посадки появилась современная мебель, на стенах смонтированы фотохолсты и объемные световые буквы. Организована зона для использованной посуды — она закрыта от общего пространства специальной конструкцией, а столы для грязных тарелок и стаканов заменены на специальные шпильки.

— Проект «Школьное кафе» направлен на модернизацию школьных столовых. В этом году это уже четвертый проект, за лето были также модернизированы 5 гимназия и две новые школы-тысячники 7 и 45, — прокомментировал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев. — Концепция школьного кафе помогает ребятам настроиться на нужный лад, отвлечься от уроков и совместить приятное с полезным.

И это еще не все. В школьные столовые и буфеты 102 муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда, обслуживаемые ООО «Виво Маркет», поступили 17250 комплектов посуды. Новая посуда белого цвета заменила старые комплекты школьных тарелок. По данным оператора питания при выборе новинки особое внимание уделялось удобству предметов и экологичности используемых при изготовлении материалов. Также новые бокалы и тарелки — как суповые, так и для вторых блюд — меньше подвержены сколам и трещинам.

Цель компании — не только обеспечить детей качественным и вкусным питанием, но и создать атмосферу, способствующую общению и развитию культуры питания. Школьные кафе становятся местом, где дети смогут проводить свободное время, общаться с друзьями и наслаждаться вкусной едой.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneLuWKQF1qs

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