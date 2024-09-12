В волгоградских магазинах ищут фальшивый творог завода-фантома

Общество 12.09.2024 15:37
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12.09.2024 15:37
В волгоградских магазинах может оказаться фальсифицированная молочная продукция. С предупреждением выступили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, куда поступила соответствующая информация из архангельского ведомства, передает V102.RU.
Речь идет о твороге жирностью 9%, который якобы производился в Северодвинске на площадке ООО «Арнеис». Однако оказалось, что юридическое лицо ООО «Арнеис» по указанному адресу фактически деятельность по изготовлению молочной продукции не осуществляет и никогда не осуществляло.
Таким образом, молочная продукция производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях и маркируется с использованием сведений об адресе производства, принадлежащем другому хозяйствующему субъекту.
Фальшивый творог может причинить вред здоровью населения. Подпольных производителей разыскивает полиция. Но опасная молочка может оказаться и в волгоградских магазинах.
В случае выявления фальсифицированной продукции в торговых точках информацию о подобных фактах следует направлять в региональное управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
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