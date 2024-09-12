Общество

В Волгограде новая теплотрасса поможет обеспечить Тракторный район теплом

Общество 12.09.2024 16:24
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12.09.2024 16:24


12 сентября в Волгограде «Концессии теплоснабжения» подвели промежуточные итоги подготовки к отопительному сезону. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты завершили первичные испытания тепловых сетей, устранили выявленные нарушения и в настоящее время на 85% произвели повторную опрессовку коммуникаций. Одновременно идёт проверка вспомогательного и резервного оборудования, а также приближаются к завершению крупные проекты по реконструкции магистральных теплотрасс.



В 2024 году на территории Тракторозаводского района было решено полностью заменить важный участок, где проходят сразу несколько трубопроводов от котельной №849 до теплового пункта на ул. Мещерякова. Эта инфраструктура была введена в строй ещё в 1966 году и давно требовала ремонта. В минувшем отопительном сезоне здесь произошла крупная авария, которая оставила тысячи волгоградцев без горячей воды и тепла. Как уверяют коммунальщики, после завершения реконструкции магистрали столь масштабные поломки будут исключены.

- В рамках инвестиционной программы производится замена участков тепловой сети протяжённостью 140 и 160 погонных метров диаметром 700 мм и 300 мм. Также монтируется новая запорная арматура диаметром 600 мм, 500 мм и 200 мм. Кроме того, устанавливается ультразвуковой расходометр на выходе из котельной, - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации «Концессии теплоснабжения» Дмитрий Дунаев. – Данные работы проводятся на головном, самом важном участке районной котельной. От его работы зависит отопление и горячее водоснабжение порядка 370 МКД, 19 объектов здравоохранения, 15 образовательных учреждений. В общей сложности котельная обеспечивает ресурсом 85 тыс. жителей района.


Примечательно, что масштабное обновление коммуникаций, развернувшееся на ул. Мещерякова, проводится без приостановки подачи горячей воды потребителям. Для этого на период работ был проложен обводной резервный трубопровод.


При обустройстве новой теплотрассы подрядной организацией используются современные технологии, которые позволят уменьшить теплопотери и повысить срок службы коммуникаций.

- Нами укладывается стальная предизолированная труба с толщиной стенки 12 мм. Это выше расчётного показателя, что позволит создать дополнительный запас прочности и гарантирует более длительный срок безаварийной работы, - отметил директор компании «ИК КАМЭНЕРГО» Дмитрий Карытанов. - Работы стартовали в июне 2024 года с закупки материалов и формирования необходимой материально-технической базы. Активная фаза началась в июле. Сейчас мы уже существенно продвинулись и готовимся к переврезкам.


Одна из сложностей, с которой пришлось столкнуться специалистам при реализации проекта, – пересечение теплотрассой проезжей части ул. Мещерякова. Чтобы не ограничивать автомобильное движение, специалисты приняли решение «протолкнуть» трубу под дорогой. В настоящее время этот этап уже завершён, и подрядчик выходит на финишную прямую ремонта.

Отметим, по окончании всех монтажных и строительных работ обновленный участок тепловой сети пройдет обязательные гидравлические испытания и будет введен в эксплуатацию. Кроме того, будет выполнен капитальный ремонт тепловых камер ТК-1, ТК-2, а также замена плит перекрытия теплового канала. Завершить реконструкцию планируется до начала нового отопительного сезона.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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