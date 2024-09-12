Преподаватели уральских техникумов прошли стажировку на Волжском трубном заводе

На Волжском трубном заводе в рамках федерального проекта «Профессионалитет» прошли стажировку педагоги среднего профессионального образования из Свердловской области. 30 преподавателей уральских техникумов в течение недели стажировались в условиях реального производства труб разного назначения.

Посещение ВТЗ началось с обязательного инструктажа по охране труда. Гости отметили, что уже в процессе обучения важно говорить со студентами о соблюдении правил безопасности на производстве. Гостям провели ознакомительные экскурсии в основные и вспомогательные подразделения, показали новые технологии трубного производства. Также в рамках стажировки прошел круглый стол, в котором участвовали и эксперты завода. Главной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия образовательных учреждений и предприятий. Погрузившись в производственную специфику, преподаватели успешно прошли электронные обучающие курсы и сдали демонстрационные экзамены.

В рамках социального сотрудничества и взаимодействия в кластере федерального проекта «Профессионалитет» участники стажировки посетили также Волжский политехнический техникум, где им продемонстрировали оборудование, на котором обучаются студенты кластера «Металлургия». Взаимодействие с коллегами стало полезным и продуктивным.

Как отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, стажировки нацелены на применение теоретических знаний в реальных рабочих условиях, и что такая практика полезна обеим сторонам и способствует актуализации образовательных программ и эффективной интеграции бизнеса в науку и образовательную среду.