Общество

«Достойное образование – успешная карьера»: ЛУКОЙЛ открыл базовую кафедру в Волжском политехническом техникуме

Общество 12.09.2024 16:35 Реклама
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12.09.2024 16:35 Реклама


Группа учащихся открытой кафедры тепловой энергетики Волжского политехнического техникума сегодня впервые переступила порог нового корпуса, отремонтированного под ключ по инициативе и поддержке компании ЛУКОЙЛ. Да и первая группа набранных студентов – это совершенно новое направление и для образовательного учреждения, и для компании, которая уже сегодня не только задумывается о подготовке кадров для этой отрасли, но и делает конкретные шаги в этом направлении, создавая эффективный кадровый резерв рабочих специальностей для своих предприятий в энергетике.

Буквально несколько месяцев назад руководство ЛУКОЙЛа и Волжского политехнического техникума приняли совместное решение об открытии на базе учебного заведения нового направления по обучению новым, востребованным  специальностям. За это время была проделана гигантская работа. В частности, отремонтирован один из старых корпусов техникума, где сейчас располагаются современные учебные классы и производственные мастерские. В кратчайшие сроки здесь произвели ремонт систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, создав комфортные условия как для студентов, так и для преподавателей. Учебные аудитории оснащены учебными пособиями и компьютерной техникой, а мастерские необходимым вспомогательным оборудованием.


Начиная с февраля представители волжских подразделений ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» еженедельно проводили работу по информированию выпускников школ об открытии нового отделения в учебном заведении. В том числе были проведены встречи со школьниками, даны разъяснения о перспективах получения образования по данным специальностям и их родителям. В итоге решение обучаться азам тепловой энергетики приняли 25 молодых людей, среди которых оказалась и одна девушка.

Руководство техникума в сжатые сроки провело необходимые мероприятия по лицензированию нового направления обучения и подготовке преподавателей, которые будут работать в тесной связке с представителями организаций ЛУКОЙЛа, в частности, на производственной практике.

А сегодня со словами напутствия к студентам и, как уверены в компании, и к своим будущим сотрудникам,   обратились руководители ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго и представители волжских ТЭЦ и ООО «Волжские тепловые сети».

– Сегодня ЛУКОЙЛ готов закрывать потребность в специалистах рабочих профессий нового уровня – способных работать в условиях постоянно развивающихся современных технологий. Поэтому и было принято решение поддержать создание в техникуме базовой кафедры «Тепловая энергетика». Уверен, что полученные профессиональные компетенции позволят вам не только работать на наших предприятиях, но и развиваться в профессиональном плане, – отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам Анатолий Провоторов.

Управляющий ООО «Волжские тепловые сети» Михаил Кубанцев выделил и другую, не менее важную составляющую выбранной студентами профессии.

Конечно, вас волнует ваша будущая зарплата. Она у нас достойная. На предприятиях ЛУКОЙЛа она выше средней по региону. Кроме того, созданы все условия для социальной защищенности работников, – заверил он.

Представители ЛУКОЙЛа также подчеркнули и роль социальных лифтов в компании, сотрудники которой могут не только расширять свои профессиональные компетенции, но и имеют возможность продвигаться по карьерной лестнице, а также трудиться на предприятиях в других регионах. Неслучайно учебные аудитории оформлены слоганами «Достойное образование – успешная карьера».


Импровизированные ознакомительные лекции и мини-фильм, повествующий о деятельности работающей во многих странах мира компании ЛУКОЙЛ, приятные подарки в виде современных рюкзачков и бейсболок, а самое главное – простое дружеское общение директоров предприятий с молодыми людьми расположило вчерашних школьников.

По признанию первокурсника Равиля, кстати, закончившего 9 классов с одними пятерками, все это убедило его в правильности сделанного им выбора.

– Выбранная мною профессия всегда будет востребована, потому что энергетика – это основа всего. На кого надо учиться, мне подсказали родители. Но на среднем профессиональном образовании я останавливаться не собираюсь, буду получать потом и высшее, планы у меня большие, – поделился молодой человек.

Именно таких будущих сотрудников, ставящих амбициозные цели и последовательно к ним идущих, и будут ждать с нетерпением на предприятиях ЛУКОЙЛа. Сегодня это «зеленые» первокурсники, а завтра – костяк и основа компании, которая уже сейчас вкладывает в развитие самого главного потенциала – человека труда.

Реклама. ООО«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ИНН 3435098928, erid: F7NfYUJCUneLuWKRk22V

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