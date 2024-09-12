В Волгоградской области мужчина напал на сотрудницу пункта выдачи маркетплейса





В Палласовском районе Волгоградской области задержали местного жителя, который набросился с кулаками на сотрудницу пункта выдачи товаров маркетплейса. Как сообщили в региональном главке МВД, теперь нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.

Установлено, что 29-летний мужчина пришел в пункт выдачи к своей бывшей сожительнице. Между ними произошел конфликт, в ходе которого задержанный сначала ударил девушку по лицу, а после и вовсе стал угрожать убийством.

- Ведётся расследование, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в ведомстве.

Обидчик девушки во всем признался и раскаялся в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ - «Угроза убийством».

Фото: архив V102.RU