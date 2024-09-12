Общество

Физподготовка по-волгоградски: школьники тренируют ловкость на сгнившей в центре города лестнице

Общество 12.09.2024 12:14
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12.09.2024 12:14


В Центральном районе Волгограда жители пожаловались на конфуз с пешеходной доступностью кружков и секций расположенных в здании №6а на ул. Дымченко. Как сообщает ИА «Высота 102», к сооружению ведёт старая деревянная лестница, которая вот уже много лет нуждается во внимании специалистов, но по неизвестным причинам никак его не дождётся.



- Когда впервые видишь этот венец творения инженерной мысли, не веришь своим глазам. На дворе 21-й век, искусственный интеллект теснит человека, везде внедряются беспилотные технологии, а  буквально в сотнях метров от нас, на парковке ТРЦ «Европа», заправка для электромобилей установлена. И вот эта гнилушка, - сетует одна из жительниц, чей ребенок посещает учреждение дополнительного образования, расположенное на первом этаже МКД.

Женщина рассказала, что деревянная лестница, ведущая от областного суда к центральному входу дома №6а, сгнила ещё несколько лет назад. Однако, муниципалитет не находит время обратить на сооружение свое внимание.

- Чтобы вы понимали, у нас здесь находятся клуб для занятия танцами и ещё несколько детских секций. Естественно, что ребята постоянно пользуются аварийной лестницей. Но это очень опасно, особенно вечером и в зимние периоды. Ступеньки насквозь прогнили. Во многих местах деревянный настил проломлен или и вовсе отсутствует. Здесь уже были случаи, когда подростки получали серьёзные травмы, - добавила волгоградка.

По иронии судьбы, в числе секций, к которым ведёт разрушающаяся лестница, находится и Центр раннего спортивного развития.

- Похоже, в нашем городе ловкость ребятам решили прививать с первых ступеней, - горько шутят местные жители.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать полосу препятствий, которая образовалась на склоне у дома №6а на ул. Дымченко. В мэрии пообещали вскоре решить эту проблему.

- В настоящее время специалистами МБУ «Волгоградзеленхоз» прорабатывается вопрос проведения ремонта данного сооружения, - уточнили в пресс-службе администрации Волгограда.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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