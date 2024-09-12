В центре Волгограда пешеход со второй попытки попал под троллейбус: видео

В Центральном районе Волгограда сегодня, 12 сентября, на зебре недалеко от остановки «7-й Гвардейской» троллейбус № 9 снес зазевавшегося пешехода, который дважды пытался перейти дорогу не по правилам, сообщает V102.RU.





Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в 17.40. Пострадавшего в результате ДТП мужчину забрала скорая помощь.

Судя по кадрам, пешеход дважды пытался перейти дорогу, но почему-то не дождавшись разрешающего сигнала светофора, пошел напролом. В какой-то момент он заметил, что на него движется набирающий скорость троллейбус, успел судорожно сделать шаг назад, но было уже поздно — от удара нарушителя отбросило на асфальт.

Напомним, в Волжском на видео попал момент наезда внедорожника на выскочившую на дорогу велосипедистку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области