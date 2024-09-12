Общество

В Волжском умер 90-летний основатель трубного завода им. Макарова

Общество 12.09.2024 16:40
0
12.09.2024 16:40


11 сентября на 91-м году ушел из жизни почетный гражданин Волжского Виталий Викторович Макаров. Эту печальную новость сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области. 

С именем Виталия Макарова неразрывно связано становление трубного производства в нашей стране. Он был основателем «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.».

Профессиональные достижения Виталия Викторовича отмечены бронзовой медалью ВДНХ, орденом Дружбы народов, грамотой Президента РФ Владимира Путина, рядом общественных наград. 

Прощание с Виталием Викторовичем Макаровым пройдет 14 сентября в 11:00 в театре «Арлекин» (ул. Пушкина, 1).

Фото администрация Волжского / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.09.2024 16:35 Реклама
Общество 12.09.2024 16:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.09.2024 16:24
Общество 12.09.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 15:37
Общество 12.09.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 14:26 Реклама
Общество 12.09.2024 14:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.09.2024 13:31
Общество 12.09.2024 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 13:23
Общество 12.09.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 12:25
Общество 12.09.2024 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.09.2024 12:14
Общество 12.09.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 11:46
Общество 12.09.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 09:58
Общество 12.09.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 09:57
Общество 12.09.2024 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 09:32
Общество 12.09.2024 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2024 06:20
Общество 12.09.2024 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 19:52
Общество 11.09.2024 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2024 19:19
Общество 11.09.2024 19:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:48
Роковая ошибка: в Волжском внедорожник сбил выскочившую на «красный» велосипедисткуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
В Волжском умер 90-летний основатель трубного завода им. МакароваСмотреть фотографии
16:35
«Достойное образование – успешная карьера»: ЛУКОЙЛ открыл базовую кафедру в Волжском политехническом техникумеСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде новая теплотрасса поможет обеспечить Тракторный район тепломСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
Цены на масло в Волгоградской области ФАС взяла на карандашСмотреть фотографии
15:42
Нахимичили: в Волжском в подвале дома после хлопка вспыхнул пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
В волгоградских магазинах ищут фальшивый творог завода-фантомаСмотреть фотографии
15:03
«Боролись три часа»: степной пожар уничтожил постройки в поселке Центральный-2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:26
В волгоградской школе прошел праздник «Здоровая перемена»Смотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области мужчина напал на сотрудницу пункта выдачи маркетплейсаСмотреть фотографии
13:31
Под Волгоградом образовалась пробка перед «танцующим» мостом из-за ДТП с фуройСмотреть фотографии
13:23
Из Волгоградской области выдворили в Азию 41 мигрантаСмотреть фотографии
13:02
«Степь рядом никто не тушит»: пожар у поселка Центральный-2 в Волгограде угрожает жилым домамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Преподаватели уральских техникумов прошли стажировку на Волжском трубном заводеСмотреть фотографии
12:14
Физподготовка по-волгоградски: школьники тренируют ловкость на сгнившей в центре города лестницеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Волгоградский бизнесмен Малашкин подарил дочке место кровавых разборок «Гелидор»Смотреть фотографии
11:35
В Волгограде суд лишил жительницу дома крыши над головойСмотреть фотографии
11:22
Ты что тут забыл? Школьник ради хайпа избил волгоградца на камеру после просьбы закуритьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
ФСБ задержала поставщика крупной партии наркотиков в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:03
Под Волгоградом до конца года сдадут путепровод у поселка Водстрой и участок 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
10:06
Момент ДТП с перевертышем у речпорта в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
В Камышине простятся с погибшим в СВО Антоном ПроскуряковымСмотреть фотографии
09:57
Реконструкция северного въезда в Волгоград завершится до 1 маяСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцам пообещали последние теплые выходные перед похолоданиемСмотреть фотографии
09:18
«Исправляем ошибки предшественников»: в Волгограде Андрей Бочаров высказался о развитии посёлка ГЭССмотреть фотографии
09:18
Цены на масло и молоко пошли вверх в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:49
Вновь не дошли руки? В Волгограде ночью сгорела расселённая двухэтажкаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Перед игрой «Динамо-Синары» с «Ладой» в Волгограде накормят болельщиковСмотреть фотографии
08:02
АИ-98 подорожал за неделю на полрубля в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:40
Стали известны подробности ночного пожара в частном секторе ВолгоградаСмотреть фотографии
 