В Волжском умер 90-летний основатель трубного завода им. Макарова

11 сентября на 91-м году ушел из жизни почетный гражданин Волжского Виталий Викторович Макаров. Эту печальную новость сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области.
С именем Виталия Макарова неразрывно связано становление трубного производства в нашей стране. Он был основателем «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.».
Профессиональные достижения Виталия Викторовича отмечены бронзовой медалью ВДНХ, орденом Дружбы народов, грамотой Президента РФ Владимира Путина, рядом общественных наград.
Прощание с Виталием Викторовичем Макаровым пройдет 14 сентября в 11:00 в театре «Арлекин» (ул. Пушкина, 1).
Фото администрация Волжского / t.me