Пожарные расчеты локализовали пожар у поселка Центральный-2 в Советском районе Волгограда, который из-за сильного ветра мог перекинуться на жилые дома, передает V102.RU.

- В 14:30 пожар локализован, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По предварительной информации, огонь уничтожил две хозяйственные постройки. О ликвидации пожара пока не сообщается.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по факту ландшафтного пожара вблизи поселка Центральный-2 организована проверка.





- На место выехал прокурор Советского района Волгограда Владимир Рамазанов. В настоящее время пожар локализован, продолжается тушение отдельных очагов. На месте работает 9 единиц специализированной пожарной техники, свыше 30 человек личного состава МЧС России по Волгоградской области. По итогам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказала Черединина.

Ранее о подбирающемуся к поселку степном пожаре сообщили местные жители. С их слов, на улице Виноградная, которая ближе всего к ростовской трассе и степи, уже загорелась нежилая постройка. При этом местные жители подчеркивали, что на месте находится лишь один пожарный расчет. Люди опасались, что сил МЧС не хватит на то, чтобы остановить пламя.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь заявляли, что сил и средств на месте достаточно.

Ранее сообщалось, что в Советском районе отдельными очагами горит трава вблизи СНТ «Центральный». Сообщение о ландшафтном пожаре поступило в оперативные службы в 11:40. Локализация объявлена через три часа.

Фото: прокуратуры Волгоградской области