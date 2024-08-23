Как прошел тимбилдинг в Садах Придонья





Масштабное трехдневное мероприятие, объединившее свыше 200 сотрудников компании, стало лучшим в сфере корпоративных коммуникаций.

Уже больше 20 лет компания «Сады Придонья» проводит для своих специалистов из разных городов России и зарубежья командообразующее мероприятие – тимбилдинг. Отличительной особенностью в этом году стало совмещение различных форматов в одном событии: деловая и информационно-познавательная часть, спортивная и интеллектуальная активность, культурная составляющая. По словам организаторов тимбилдинга, всегда большое внимание уделяется концепции мероприятия.





– Мы думаем, как сделать наши корпоративные встречи полезными, запоминающимися, актуальными, – говорит менеджер по адаптации и развитию персонала Александра Онянова. – Выбираем локации, продумываем тему, стараемся подчинить общей идее все составляющие программы. Главным рефреном этого года стали слова: «Через традиции – в будущее». Именно в этом направлении были сконцентрированы все активности. Правильная атмосфера мероприятия по командообразованию зарядила всех участников, повысила их внутреннюю мотивацию, сформировала позитивный взгляд на то, что казалось трудным или проблемным. Конечно, люди чувствуют поддержку коллег и верят, что вместе преодолеют препятствия.

Один день участники тимбилдинга провели в Садах Придонья, в сердце компании, где сконцентрированы главные силы ведущего российского предприятия АПК – индустриальное и сельскохозяйственное производства. Каждый смог побывать на экскурсиях и увидеть значительные изменения, которые произошли за год на производстве, в поселке. Кроме этого, познакомиться с новыми продуктами, которые появятся на рынке в конце года.





Одним из ключевых событий программы второго дня стала конференция. В своем выступлении президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин отметил, что сегодня настало время для стратегий перемен. Он сосредоточил внимание присутствующих сотрудников коммерческой и маркетинговой служб на вопросах о том, что делается для того, чтобы снизить уровень сопротивления внешним изменениям, с какими результатами компания прошла первые полгода.





– Постоянно меняющиеся внешние условия сделали бессмысленными долгосрочные стратегии: намного важнее стало видеть новые возможности и оперативно адаптироваться под них, – отметил Андрей Самохин. – В 2023 году мы впервые ставили перед собой задачу не просто обеспечить рынок продукцией, но и нивелировать падение рынка РФ вообще как такового, за счет своих брендов, за счет своей силы. И нам это удалось. Динамика производства и продаж 2023 года составила 40,1%, объемы реализации продукции перевалили за 500 тысяч тонн и компания укрепила свои лидерские позиции в категориях «Сок» и «Растительные альтернативы».

В 2024 году Сады Придонья увеличили производственные мощности на 40% и в планах стоит произвести и реализовать свыше 600 тысяч тонн готовой продукции. Благодаря слаженным действиям всех подразделений компании этот год уже показывает отличную динамику – по итогам 6 месяцев + 19% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Что касается следующих задач, то они связаны со многими событиями: с новыми рынками, с новыми продуктами, с новыми горизонтами. Сегодня предсказать все до конца невозможно, но обладая ресурсами, знаниями, правильными подходами, включая «набитые шишки», необходимо идти вперед и побеждать.

Как всегда, все дни мероприятия были насыщены различными активностями. Участники тимбилдинга сражались за призы в интеллектуальной игре и спортивной спартакиаде, проявляя находчивость и хорошую физическую подготовку. Для многих особо запомнились выступление популярных музыкальных и танцевальных исполнителей, которые создавали нужную атмосферу каждого вечера.





В компании большое внимание уделяют вопросам обучения, организации рабочего пространства, совместных мероприятий, поддержки физического и ментального здоровья сотрудников, создания комфортной среды, которые мотивирует работать с отдачей и развиваться вместе с компанией.

Фото предоставлено пресс-службой Садов Придонья.