Общество

В Киквидзенском районе за два года обновили дорогу в 35 километров

Общество 13.09.2024 17:26
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13.09.2024 17:26


В Киквидзенском районе Волгоградской области дорожные рабочие вплотную приблизились к финишу на 10-километровом участке дороги «Мачеха – Ежовка – Александровка». По информации облкомтранса, сообщает ИА «Высота 102», готовность объекта, включенного в нацпроект «Безопасные качественные дороги», составляет на сегодня 98%.

В частности, уточняют специалисты, подрядная компания уже заменила дорожную одежду и укрепила обочины.  

Сейчас на объекте устанавливают дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. На завершающем этапе специалисты нанесут разметку, – рассказали в облкомтрансе. – Ранее, в 2023 и 2024 годах уже были приведены в порядок 25 километров этой дороги. Таким образом, вся 35-километровая трасса «Мачеха – Ежовка – Александровка» будет полностью отремонтирована.

Напомним, с 2014 года в Волгоградской области с привлечением ресурсов региональных и федеральных программ, нацпроекта отремонтированы, реконструированы и построены 4,4 тыс. км автотрасс. В 2024 году работы ведут на 410 км автотрасс, в том числе 340 км приводят в порядок благодаря включению в нацпроект «Безопасные качественные дороги». На всех этапах организован многоступенчатый контроль качества с участием независимых экспертов.

В предстоящее десятилетие особое внимание уделяют развитию дорог в муниципальных образованиях — о формировании такой программы губернатор Андрей Бочаров заявил ранее на встрече с общественностью. 

Фото: архив ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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