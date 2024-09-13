Общество

Волгоградка в центре города «создала» образцовую контейнерную площадку

Общество 13.09.2024 17:36
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13.09.2024 17:36


Владлена Григорьевна Коновалова – в Центральном районе Волгограда местная знаменитость. Её знает каждый житель домов по улицам Ленина, 25, Коммунистическая, 6 и Краснознаменская, 12, а также многие сотрудники и гости креативного пространства по соседству. Этой энергичной женщине уже 80 лет, но, несмотря на свой почтенный возраст, она ежедневно просыпается в 4 утра, чтобы навести порядок во дворе и на контейнерной площадке возле своего дома.



Владлена Коновалова не сотрудник управляющий организации. Её труд, как она сама говорит, – это многолетнее волонтёрство во благо жителей.

Хорошо знают волгоградку и члены экипажа мусоровозов регоператора. Каждый день она встречает их с улыбкой и добрыми словами. О водителях и грузчиках сама Владлена Григорьевна всегда отзывается очень тепло и даже ощущает себя частью команды. Пользуясь «положением», не стесняется женщина и выступать с инициативами. 

– На днях пенсионерка обратилась в нашу компанию с просьбой оказать содействие в замене двух поломанных баков для сбора отходов, которые, по её словам, честно отслужили 10-летней срок, – пояснили в компании «ЭкоЦентр». – Обустройство контейнерных площадок не входит в зону ответственности регионального оператора. Баки для сбора мусора должен приобретать собственник контейнерной площадки. Но в данном случае мы просто не могли не пойти на встречу этой чудесной инициативной женщине, и уже сегодня, 13 сентября, два абсолютно новых евроконтейнера были доставлены на контейнерную площадку взамен двум повреждённым. 

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