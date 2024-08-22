Происшествия

Упавшая с 14-го этажа доска убила монтажника в Волгограде. СК возбудил дело

Происшествия 22.08.2024 14:31
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22.08.2024 14:31


На стройке в Дзержинском районе Волгограда по улице имени Кортоева на третьем этаже дома № 7 накануне обнаружили труп 44-летнего рабочего, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник. 

— Монтажник устанавливал окно, когда ему по голове прилетела доска с четырнадцатого этажа. Мужчина скончался на месте, — уточнил источник. 

В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

Напомним, в Волгограде вынесли приговор по делу о гибели мужчины от упавшего листа фанеры на Современнике.   

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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