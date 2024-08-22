Чекисты впервые развернули 60-метровый Российский флаг в Волгограде





В Ворошиловском районе Волгограда 22 августа днем прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Волгоградской области, при участии ветеранов и действующих сотрудников управления, а также погрануправления ФСБ России на площади Чекистов развернули 60-метровый Российский флаг.





– В рамках торжественного митинга всех присутствующих поздравили представители руководства ведомств и ветераны. Интересные факты о Государственном флаге РФ рассказал гость мероприятия – Почетный гражданин Волгоградской области, Заслуженный художник России Владислав Коваль, – сообщили в пресс-службу УФСБ. – В мероприятии также приняли участие воспитанники кадетского класса МОУ СШ № 93. 60-метровый триколор шириной 5 метров растянули чекисты всех поколений в знак уважения к символу страны, истории Российского государства и сплочения граждан.

Торжественное мероприятие у памятника Чекистам прошло впервые.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области