Законопроект о внеочередном жилье для военных рассмотрит Госдума





Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, подразумевающий внеочередное предоставление жилья семьям военнослужащих, воспитывающим детей-инвалидов. В настоящее время такое право есть лишь у многодетных семей участников СВО.

По информации разработчиков законопроекта, приоритетный порядок предоставления жилья семьям с детьми-инвалидами уже успешно применяется в органах внутренних дел и в Росгвардии. Данную гарантию предлагается внедрить для применения и в случае с военнослужащими. Таким образом, уточняют законотворцы, подходы к правилам обеспечения жильем участников СВО будут справедливо приближены к действующим в различных силовых структурах порядкам.

Данная гарантия станет еще одним шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, у которых есть дети-инвалиды.