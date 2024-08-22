Федеральные новости

Законопроект о внеочередном жилье для военных рассмотрит Госдума

Федеральные новости 22.08.2024 13:36
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22.08.2024 13:36


Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, подразумевающий внеочередное предоставление жилья семьям военнослужащих, воспитывающим детей-инвалидов. В настоящее время такое право есть лишь у многодетных семей участников СВО. 

По информации разработчиков законопроекта, приоритетный порядок предоставления жилья семьям с детьми-инвалидами уже успешно применяется в органах внутренних дел и в Росгвардии. Данную гарантию предлагается внедрить для применения и в случае с военнослужащими. Таким образом, уточняют законотворцы, подходы к правилам обеспечения жильем участников СВО будут справедливо приближены к действующим в различных силовых структурах порядкам. 

Данная гарантия станет еще одним шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, у которых есть дети-инвалиды.

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