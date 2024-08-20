Росаккредитация подтвердила компетентность экологического центра КАУСТИКа

Федеральная служба по аккредитации признала экологический центр аналитического контроля волгоградского КАУСТИКа соответствующим всем критериям и требованиям нормативных документов, ГОСТов и международных стандартов.

В ходе проверки специалисты национального органа по аккредитации провели оценку всех четырех лабораторий центра — экологической, санитарной, химической, а также лаборатории опытно-производственных установок и контроля за промышленными отходами, в которых трудятся 75 человек.

До пятисот увеличилось количество показателей, по которым аккредитованные испытательные лаборатории ЭЦАК теперь могут проводить анализы сточной и природной воды, питьевой воды центрального водоснабжения, атмосферного воздуха, почвы, химических и физических факторов производственной среды, промышленных выбросов. За год сотрудники лабораторий проводят около 300 000 таких исследований.

Как пояснили ИА «Высота 102» на предприятии, решение Федеральной службы по аккредитации — результат целенаправленной работы в сфере полноценной реализации экологической политики, обеспечения качественного и оперативного выполнения производственного экологического контроля на всех предприятиях группы компаний «НИКОХИМ», расположенных на производственной площадке АО «КАУСТИК». За счет этого сегодня КАУСТИК занимает первое место российского ЭКГ-рейтинга среди всех предприятий Волгоградской области.