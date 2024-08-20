Происшествия

В волгоградском аэропорту у пассажира из Баку изъяли партию рекламных товаров

Происшествия 20.08.2024 08:32
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20.08.2024 08:32


В аэропорту Волгограда таможенники обнаружили в багаже пассажира рейса Баку-Волгоград партию различных сувениров с логотипом японской компании. Россиянин был остановлен сотрудниками Астраханской таможни при прохождении через «зеленый коридор» с чемоданом весом более 18 кг., рассказали V102.RU в Астраханской таможне. 
Среди личных вещей он пытался ввезти 8 860 единиц коммерческой рекламной продукции (хлопковые кепки, текстильные сумки, акриловые шапки, бутылки для воды, калибраторы для овощей с мерной шкалой и семена овощей) под видом товаров для личного пользования.

По словам 44-летнего мужчины, при посещении сельскохозяйственной выставки в Баку он получил рекламные товары, которые привез его коллега из Голландии. Мужчина планировал распространить эту продукцию среди своих клиентов. Он утверждал, что не знал о необходимости таможенного декларирования.
Товар изъят. А в отношении авиапассажира возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 и ст.16.3 КоАП РФ (недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений).
Справка. За первое полугодие 2024 года в аэропортах Астрахани и Волгограда таможенники выявили 13 партий товаров не для личного пользования.
Фото Астраханской таможни

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