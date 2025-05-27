



27 мая прокуратура взяла на контроль расследование жуткого ДТП в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», надзорное ведомство изучит материалы следствия по факту аварии, где пострадали сразу шесть человек, включая двух школьниц.

- Около 06:00 на 610-м км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло ДТП с участием автомашин Peugeot и Changan. В результате ДТП пострадали 37-летний водитель, пассажиры из автомобиля Changan — 31-летняя женщина, две 14-летние девочки и 16-летняя девочка, а также 42-летний водитель Peugeot «Пежо», - уточнили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция. В числе пострадавших семья, которая ехала отдыхать из ЯМАО в Анапу.

Фото: прокуратура Волгоградской области