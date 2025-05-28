«Всем на пол!»: В Волгограде силовики провели масштабный рейд по рынкам и общепитам





Полицейские при поддержке бойцов спецподразделения ОМОН Росгвардии провели в Волгограде масштабный рейд в общественных местах, рынках, заведениях общепита и торговых точках. Задержаны десятки человек, сообщает V102.RU.

Накануне видео задержаний появились в соцсетях. Волгоградцы высказывали различные версии, но, как пояснили в Главке полиции, это был профилактический рейд.





- Сотрудники волгоградской полиции продолжают проведение мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах, - сообщили сегодня, 28 мая, в ГУ МВД России по Волгоградской области. - Проведены проверки в отношении граждан с целью выявления лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, нарушающих миграционное законодательство. В подразделения полиции доставлены 62 человека.





Нарушители были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а также нарушение режима пребывания на территории России.





Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области