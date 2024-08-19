Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет с доходностью до 17% годовых

Экономика 19.08.2024 17:15 Реклама
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19.08.2024 17:15 Реклама
Банк Уралсиб запустил новый накопительный «Уралсиб счет», доходность по которому составляет 0,01 – 17% годовых – в зависимости от суммы остатка на счете, наличия пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по дебетовым картам Банка Уралсиб*. Проценты начисляются на ежедневный входящий остаток и выплачиваются на счет ежемесячно.
Накопительный «Уралсиб счет» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
* В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт клиента, выпущенных банком: «Прибыль»; Мир ФК «Краснодар»; MIR Supreme; карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов Банка Уралсиб; премиальные карты, выпущенные в рамках пакетов услуг.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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