Фото из архива V102.RU
Расследования 17.08.2024 14:59
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17.08.2024 14:59
Фото из архива V102.RU
Глава СК РФ дал указание повторно возбудить уголовное дело по обращению жильцов многоквартирного дома в рабочем поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области о нарушении их прав, сообщили V102.RU в региональном СУ СК. На бездействие чиновников, не расселяющих дом, Александру Бастрыкину пожаловались жильцы аварийного общежития. Здание 1969 года постройки было признано непригодным для проживания в 2019 году. Эксперты выявили высокий износ конструкций, трещины в стенах, неисправную электропроводу, сырость, что грозит обрушением здания. Однако общежитие не включено в ближайшую программу расселения, а сроки предоставления благоустроенных квартир не установлены. Многочисленные обращения граждан в местную администрацию результатов не принесли. Мало того, в настоящее время начат косметический ремонт дома, что усугубляет его техническое состояние.Волгоградские следователи уже проводили проверку по поручению Александра Бастрыкина по обращениям жителей этого общежития. Тогда было возбуждено уголовное дело. Однако прокурор Среднеахтубинского района Жанна Селютина отменила данное постановление. В настоящее время решение об отмене постановления обжалуется следственными органами СК России заместителю прокурора Волгоградской области Владимиру Мосину.
Фото из архива V102.RU
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