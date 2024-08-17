Глава СК РФ дал указание повторно возбудить уголовное дело по обращению жильцов многоквартирного дома в рабочем поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области о нарушении их прав, сообщили V102.RU в региональном СУ СК. На бездействие чиновников, не расселяющих дом, Александру Бастрыкину пожаловались жильцы аварийного общежития. Здание 1969 года постройки было признано непригодным для проживания в 2019 году. Эксперты выявили высокий износ конструкций, трещины в стенах, неисправную электропроводу, сырость, что грозит обрушением здания. Однако общежитие не включено в ближайшую программу расселения, а сроки предоставления благоустроенных квартир не установлены. Многочисленные обращения граждан в местную администрацию результатов не принесли. Мало того, в настоящее время начат косметический ремонт дома, что усугубляет его техническое состояние.