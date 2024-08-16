В России предлагают ввести 50% скидку для оплаты парковочных штрафов

Сегодня, 16 августа, в Государственную думу поступил законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые касаются уплаты штрафов за нарушения на платных городских парковках. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на проект документа.

- Наиболее массовыми и социально значимыми штрафами, на которые не распространяется скидка в 50% в случае их ускоренной оплаты, являются штрафы за несоблюдение порядка внесения платы за размещение транспортных средств на платных городских парковках, предусмотренные законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что, к примеру, в Москве штраф за неуплату парковки составляет 5 тысяч рублей. В Волгограде, напомним, для физических лиц такой штраф составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Авторы законопроекта, которыми выступили сразу несколько депутатов Госдумы, поясняют, что широкое применение данного штрафа обусловлено очень небольшим временем (всего 5 минут) на оплату парковки, за которое многие водители просто не успевают по разным причинам, в том числе техническим, это сделать.

- К ответственности за данное правонарушение граждане привлекаются даже в случае просрочки оплаты всего на 1 секунду, о чем свидетельствует многочисленная судебная практика, - поясняется в документе. - Исключение механизма предоставления скидки при оплате штрафа за данный вид правонарушения не обусловлено какими-либо особыми отягчающими обстоятельствами в виде повторности или злостным характером совершения правонарушения, что не соответствует общим принципам правового регулирования юридической ответственности.

Депутаты предлагают устранить этот пробел в законодательстве и внести изменения в КоАП РФ, чтобы позволить водителям в льготный период уплачивать штрафы за парковку с 50 % скидкой.

Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы России.

Напомним, что накануне житель Волгоградской области сообщил, что получил баснословный штраф в размере 30 тысяч рублей из-за минутного превышения в Волгограде бесплатного лимита пребывания на платной парковке. Такая сумма обусловлена тем, что водитель был на машине, которая зарегистрирована на юридическое лицо.

В Волгограде бесплатно находиться на платной парковке можно всего 15 минут. Любое нарушение, даже на минуту, влечет штраф. Для физических лиц он составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. В случае регистрации нарушения автоматизированной системой предусмотрены санкции: для граждан – 2,5 тыс. рублей, для юридических лиц – 30 тыс. рублей.