Кладовщик из Волгограда по-тихому распродал удобрения на 1 млн рублей





Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным местного жителя, который будучи работником склада ООО «АГРОМАРКЕТ» сбывал нелегально удобрения и агрохимическую продукцию. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда, за полгода мужчине удалось незаконно продать товаров на сумму более 1 млн рублей.

Установлено, что в сентябре 2019 года Ариф К. устроился на склад помощником кладовщика и продавца. Злоумышленник получил доступ к товарам, а также к программе «1С», с помощью которой впоследствии списывал реализованный товар под надуманными предлогами. Воспользовавшись своим положением, с октября 2022 по марта 2023 год он продал со склада удобрения, садоводческие инструменты и другую продукцию.

Кроме того, в марте 2023 года подсудимому удалось сбыть со склада рабочий ноутбук «Леново». В общей сумме волгоградец нанес ущерб предприятию в размере 1 090 863 рублей.

В рамках ч. 2 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ мужчина приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осуждённого обязали выплатить в пользу ООО «АГРОМАРКЕТ» полную сумму в счёт возмещения материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.