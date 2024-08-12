Расследования

По делу о крупной контрабанде в Волгограде осудили экс-полицейского из Москвы

Расследования 12.08.2024 16:10
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12.08.2024 16:10


В Волгограде члены организованной группы, занимавшиеся незаконной перевозкой немаркированной табачной продукции, выслушали приговор суда. Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, трое контрабандистов получили условные сроки. А вот одному из них – бывшему полицейскому из Москвы – предстоит провести в колонии шесть лет. 

– Следствием и судом установлено, что злоумышленники с целью получения материальной выгоды вступили в преступный сговор, направленный на транспортировку немаркированной табачной продукции и последующий её сбыт, – пояснила ИА «Высота 102» официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. – 11 февраля 2023 года два грузовых автомобиля выехали из села Солянка Астраханской области, где ранее была произведена загрузка табачной продукции, в сторону Московского региона. На посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области грузовые автомобили были остановлены инспекторами для проверки документов. При досмотре транспортных средств были обнаружены более 2 тысяч коробок с более 1 млн пачек немаркированной табачной продукции внутри, которая в последующем была изъята. Общая стоимость незаконно приобретенной, хранившейся и перевозимой табачной продукции составила порядка 140 млн рублей.

Уголовное дело по материалам УФСБ России по Волгоградской области было возбуждено по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере. Кроме того, действия одного из обвиняемых также квалифицированы по п.«е» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий из корыстных побуждений.

Как установили следователи СК России, одним из соучастников преступления являлся сотрудник полиции из Москвы, – уточняет Наталия Рудник. – Именно он, согласно отведенной ему роли, должен был обеспечивать беспрепятственное передвижение грузовых автомобилей с безакцизной табачной продукцией из Астрахани в Москву. Бывший полицейский приговорен к 6 годам лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговором суда организатор преступной группы и два водителя, перевозившие нелегальный груз, осуждены к условной мере наказания в виде 4 и 3,5 лет лишения свободы.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании в связи с мягкостью назначенного наказания. Она также добавила, что бывшего полицейского лишили специального звания «майор полиции».

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