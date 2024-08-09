КАМАЗ «встал на дыбы» на детской площадке в Волгограде

В Советском районе Волгограда грузовик попал в западню на детской площадке, куда заехал, чтобы выгрузить песок, передает V102.RU.





Очевидцы сообщают, что земля не выдержала веса КАМАЗа и в буквальном смысле разверзлась под ним. Грузовик провалился в яму задними колесами и под собственным весом «встал на дыбы». Необычное происшествие случилось возле многоквартирного дома №49 на проспекте Университетский.

Местные жители делятся этой необычной картиной в социальных сетях, отмечая, что КАМАЗ с песком в таком положении неплохо смотрится на детской площадке, словно новый аттракцион. Также жители гадают, как грузовик будут извлекать из этого плена.

Видео: Волгоград Поймет / t.me