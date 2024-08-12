Транспорт

В частном секторе на севере Волгограда начался ремонт дорог: фоторепортаж

Транспорт 12.08.2024 21:15
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12.08.2024 21:15


Подрядная организация приступила к капитальному ремонту улицы имени Ломоносова, расположенной в поселке Вишневая балка в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в мэрии, дорожникам предстоит обновить 525-метровый участок, обеспечивающий проезд в частном секторе.



Первым делом рабочие демонтировали старые бордюры и приступили к установке новых. Всего им предстоит уложить 1700 погонных метров бордюрного камня. После этого специалисты удалят изношенное дорожное полотно и уложат новое двухслойное покрытие по всей ширине проезжей части.


- Верхний слой будет выполнен из современного щебеночно-мастичного асфальтобетона, содержащего специальные добавки для повышения качественных характеристик готового полотна, - рассказали в мэрии.



Всего при формировании верхнего слоя дорожного покрытия рабочим предстоит уложить свыше 353 тонн асфальтобетонной смеси.


Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в текущем году в Волгограде отремонтируют 43 участка улично-дорожной сети, приведут в порядок более 33 километров дорожного покрытия.



Отметим, что в поселке Вишневая балка в этом году помимо улицы Ломоносова капитально отремонтируют еще две дороги по ул. им. Сергея Лазо и ул. Созидательская.


Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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