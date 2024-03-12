Общество

В Волгограде отремонтируют 43 улицы в 2024 году: список

Общество 12.03.2024 16:13
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12.03.2024 16:13


В семи районах Волгограда в 2024 году отремонтируют 43 участка улично-дорожной сети. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, всего будет приведено в порядок более 33 километров дорожного покрытия. Примечательно, что единственным  оставшимся без внимания дорожников районом города пока остается Центральный. 

В список, где будет проведен ремонт, вошли следующие улицы: 

Тракторозаводский район

 

  • 3-я Продольная магистраль в пределах поселка Водстрой
  • ул. 95-й Гвардейской Дивизии
  • ул. Академика Богомольца
  • ул. Гороховцев
  • ул. им. Гули Королевой
  • ул. им. Колумба
  • ул. им. Дежнева участок от переулка Бехтерева до ул. Дзержинской

 

Краснооктябрьский район

 

  • пер. Демократический
  • ул. Автомагистральная
  • ул. Богуйская
  • ул. Возрождения
  • три улицы в поселке Вишневая балка - ул. им. Ломоносова, ул. им. Сергея Лазо и ул. Созидательская.

 

Дзержинский район

 

  • ул. Восточно-Казахстанская от 3-ей Продольной до улицы Танкистов
  • ул. Дорожная от ул. Джанибековской до Двинской
  • ул. им. маршала Толбухина
  • ул. им. Землячки от проспекта Жукова до 8-го путепровода на 3-ей Продольной
  • ул. Ингульская
  • ул. Космонавтов от ул. Танкистов до 51-ой Гвардейской дивизии
  • ул. Новорядская
  • проулок Тайшетский
  • пр. Маршала Жукова (местный проезд)
  • ул. Фонтанная

 

Советский район

  • ул. Алексеевская
  • ул. им. академика Королева
  • ул. им. Тулака
  • ул. Тормосиновская
  • ул. им. Джамбула Джабаева

Ворошиловский и Кировский районы

 

  • ул. Автозаводская 
  • ул. Ардатовская
  • ул. им. Саши Филиппова от ул. Неждановой до ул. Чарджуйской
  • ул. Огородная 
  • ул. Вельботная
  • ул. Клайпедская
  • ул. Шаблиевская от ул. им. Саши Чекалина до Клайпедской (Кир)

 

Красноармейский

 

  • ул. Бобровская
  • ул. Вилянская
  • ул. Георгиевская
  • ул. Довженко от улицы Моцарта до проезда Автодорожного
  • ул. им. Савиной
  • ул. Ольгинская

 


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