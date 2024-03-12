В Волгограде отремонтируют 43 улицы в 2024 году: список

В семи районах Волгограда в 2024 году отремонтируют 43 участка улично-дорожной сети. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, всего будет приведено в порядок более 33 километров дорожного покрытия. Примечательно, что единственным оставшимся без внимания дорожников районом города пока остается Центральный.
В список, где будет проведен ремонт, вошли следующие улицы:
Тракторозаводский район
- 3-я Продольная магистраль в пределах поселка Водстрой
- ул. 95-й Гвардейской Дивизии
- ул. Академика Богомольца
- ул. Гороховцев
- ул. им. Гули Королевой
- ул. им. Колумба
- ул. им. Дежнева участок от переулка Бехтерева до ул. Дзержинской
Краснооктябрьский район
- пер. Демократический
- ул. Автомагистральная
- ул. Богуйская
- ул. Возрождения
- три улицы в поселке Вишневая балка - ул. им. Ломоносова, ул. им. Сергея Лазо и ул. Созидательская.
Дзержинский район
- ул. Восточно-Казахстанская от 3-ей Продольной до улицы Танкистов
- ул. Дорожная от ул. Джанибековской до Двинской
- ул. им. маршала Толбухина
- ул. им. Землячки от проспекта Жукова до 8-го путепровода на 3-ей Продольной
- ул. Ингульская
- ул. Космонавтов от ул. Танкистов до 51-ой Гвардейской дивизии
- ул. Новорядская
- проулок Тайшетский
- пр. Маршала Жукова (местный проезд)
- ул. Фонтанная
Советский район
- ул. Алексеевская
- ул. им. академика Королева
- ул. им. Тулака
- ул. Тормосиновская
- ул. им. Джамбула Джабаева
Ворошиловский и Кировский районы
- ул. Автозаводская
- ул. Ардатовская
- ул. им. Саши Филиппова от ул. Неждановой до ул. Чарджуйской
- ул. Огородная
- ул. Вельботная
- ул. Клайпедская
- ул. Шаблиевская от ул. им. Саши Чекалина до Клайпедской (Кир)
Красноармейский
- ул. Бобровская
- ул. Вилянская
- ул. Георгиевская
- ул. Довженко от улицы Моцарта до проезда Автодорожного
- ул. им. Савиной
- ул. Ольгинская