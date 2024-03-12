В Волгограде отремонтируют 43 улицы в 2024 году: список





В семи районах Волгограда в 2024 году отремонтируют 43 участка улично-дорожной сети. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, всего будет приведено в порядок более 33 километров дорожного покрытия. Примечательно, что единственным оставшимся без внимания дорожников районом города пока остается Центральный.

В список, где будет проведен ремонт, вошли следующие улицы:

Тракторозаводский район

3-я Продольная магистраль в пределах поселка Водстрой

ул. 95-й Гвардейской Дивизии

ул. Академика Богомольца

ул. Гороховцев

ул. им. Гули Королевой

ул. им. Колумба

ул. им. Дежнева участок от переулка Бехтерева до ул. Дзержинской

Краснооктябрьский район

пер. Демократический

ул. Автомагистральная

ул. Богуйская

ул. Возрождения

три улицы в поселке Вишневая балка - ул. им. Ломоносова, ул. им. Сергея Лазо и ул. Созидательская.

Дзержинский район ул. Восточно-Казахстанская от 3-ей Продольной до улицы Танкистов

ул. Дорожная от ул. Джанибековской до Двинской

ул. им. маршала Толбухина

ул. им. Землячки от проспекта Жукова до 8-го путепровода на 3-ей Продольной

ул. Ингульская

ул. Космонавтов от ул. Танкистов до 51-ой Гвардейской дивизии

ул. Новорядская

проулок Тайшетский

пр. Маршала Жукова (местный проезд)

ул. Фонтанная

Советский район

ул. Алексеевская

ул. им. академика Королева

ул. им. Тулака

ул. Тормосиновская

ул. им. Джамбула Джабаева

Ворошиловский и Кировский районы

ул. Автозаводская

ул. Ардатовская

ул. им. Саши Филиппова от ул. Неждановой до ул. Чарджуйской

ул. Огородная

ул. Вельботная

ул. Клайпедская

ул. Шаблиевская от ул. им. Саши Чекалина до Клайпедской (Кир)

Красноармейский

ул. Бобровская

ул. Вилянская

ул. Георгиевская

ул. Довженко от улицы Моцарта до проезда Автодорожного

ул. им. Савиной

ул. Ольгинская