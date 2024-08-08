Расследования

Под Волгоградом педофилу-рецидивисту дали 16,5 года колонии за развращение детей

Расследования 08.08.2024 11:40
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08.08.2024 11:40


Фроловский городской суд в Волгоградской области приговорил 36-летнего Александр П. к 16,5 годам колонии особого режима за развратную переписку с несовершеннолетними, в ходе которой путем шантажа он заставлял их снимать порнографические фото- и видеоматериалы. Об этом V102.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Следствием и судом установлено, что ранее судимый за совершение преступления против половой неприкосновенности мужчина, отбывающий наказание в ИК-25, с 1 марта по 22 мая 2022 года вел переписку с четырьмя несовершеннолетними из Хабаровского края.

Рецидивист предлагал детям фотографировать и снимать на видео обнаженные части своего тела и присылать ему. Потом под угрозой того, что распространит их пикантные снимки, фигурант уголовного дела понуждал несовершеннолетних к дальнейшей интимной переписке и изготовлению фото- и видеоматериалов порнографического характера.

Подсудимый не признал себя виновным. 

Приговором суда ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 15 лет, а также запрещено заниматься деятельностью, связанной с созданием и использованием учётных записей (аккаунтов) в социальных сетях, сроком на 15 лет, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. 

Приговор в законную силу не вступил.

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