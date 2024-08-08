Расследования

«Все здесь люди горячие»: под Волгоградом пытались задушить главу поселения

Расследования 08.08.2024 11:20
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08.08.2024 11:20




В селе Усть-Погожье Дубовского района Волгоградской области произошел конфликт между местными жителями и главой поселения Эмирасланом Сулеймановым. Инцидент случился накануне, 7 августа, вечером. Видео конфликта появилось в телеграм-каналах сегодня. 

На опубликованных в Сети кадрах видно, как к одному из домов решительно идут несколько мужчин. Однако одна из женщин, которая вышла из дома вместе с мужчиной, толкает в грудь одного из них, потом начинает кричать. Слышится речь на нерусском языке, потом один из участников конфликта уже на русском требует вызвать полицию. На видео также слышен странный звук, похожий на хлопок. При этом взволнованных мужчин все время пытается остановить худенькая девушка в джинсах. 

Журналисты V102.RU пытались связаться с главой района Эмирасланом Сулеймановым. Однако, как оказалось, пообщаться с чиновником можно лишь через главного редактора районной газеты, которого не месте не оказалось. Так называемый пресс-секретарь главы поселения так и не перезвонил на оставленный редакцией телефон. 

В сельской администрации также отказались рассказывать подробности вчерашнего конфликта. Однако журналисты V102.RU нашли очевидцев инцидента, которые рассказали, как все было.

– По селу на машине ездили подростки, как обычно, на автомобиле без прав и номеров. Это у нас происходит регулярно, – рассказал источник информагентства. – Глава поселения вышел из своего дома, остановил их, когда они проезжали мимо, попросил выйти из машины. Те отказались. Так конфликт и начался. Поймите, то, что несовершеннолетние ездят на машинах, это же недопустимо. А вдруг кого-нибудь собьют? Почему им это взрослые разрешают, непонятно. 

На эмоциях, уточняют селяне, глава поселения ударил по стеклу автомобиля и разбил его. После этого подростки покинули место конфликта, но вместо них разбираться с чиновником приехала немногим позже родня.

– Все вчера были на эмоциях, люди все горячие. Глава ударил рукой по заднему стеклу машины и разбил его. Подростки уехали, а один из них пожаловался своему отцу. Тот примчался на разборки. Вроде как за шею главу схватил. Подтянулись родственники с обеих сторон, вот и устроили шум, – рассказали местные жители. 

При этом жители отрицают факт применения оружия. 

– Никто не стрелял, ничего такого не было. Непонятно, кто это все придумывает, – утверждают очевидцы. 

В правоохранительных органах на данный момент конфликт под Волгоградом с участием чиновника не комментируют. Однако, как стало известно информагентству, и в отношении главы поселения, и в отношении  участников конфликта были составлены материалы. Так, в частности, Сулейманову, вероятнее всего, придется ответить за повреждения на транспортном средстве. А вот его оппонентам – за рукоприкладство в отношении представителя власти. 

По предварительным данным, никто из частников конфликта в инциденте не пострадал.  

Видео Дубовский базар t.me

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