Спорт

«Ротор» арендовал нового нападающего Тимура Касимова

Спорт 07.08.2024 19:09
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07.08.2024 19:09


Фланговый нападающий  Тимур Касимов сегодня, 7 августа, перешел в «Ротор» на правах аренды из подмосковного клуба «Химки», играющего в Российской премьер-лиге, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых. Договор будет действовать год.
 
21-летний футболист является воспитанником тольяттинской академии имени Юрия Коноплёва. Долгое время провел в структуре столичного «Локомотива», выступая за молодежные коллективы. Летом 2023 года Тимур на правах свободного агента подписал контракт с «Химками». За красно-черных в прошлом сезоне в 20 матчах Касимов отметился  девятью голами и одной результативной передачей и помог команде выиграть Первую лигу. В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист участия не принимал. В общей сложности за карьеру на счету Касимова 30 голов в 87 поединках.
 
Отметим, что «Ротор» в четырех стартовых встречах чемпионата забил всего два мяча, поэтому, как ранее заявлял на пресс-конференциях главный тренер Денис Бояринцев, команда нуждается в усилении атакующей линии. Болельщики сине-голубых в соцсетях выражают надежду, что очередной новичок проявит бомбардирские качества и в стане волгоградцев.
 
Фото: СК «Ротор» / vk.com

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