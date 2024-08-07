«Ротор» арендовал нового нападающего Тимура Касимова

21-летний футболист является воспитанником тольяттинской академии имени Юрия Коноплёва. Долгое время провел в структуре столичного «Локомотива», выступая за молодежные коллективы. Летом 2023 года Тимур на правах свободного агента подписал контракт с «Химками». За красно-черных в прошлом сезоне в 20 матчах Касимов отметился девятью голами и одной результативной передачей и помог команде выиграть Первую лигу. В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист участия не принимал. В общей сложности за карьеру на счету Касимова 30 голов в 87 поединках.
Отметим, что «Ротор» в четырех стартовых встречах чемпионата забил всего два мяча, поэтому, как ранее заявлял на пресс-конференциях главный тренер Денис Бояринцев, команда нуждается в усилении атакующей линии. Болельщики сине-голубых в соцсетях выражают надежду, что очередной новичок проявит бомбардирские качества и в стане волгоградцев.
Фото: СК «Ротор» / vk.com