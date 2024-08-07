«Ротор» арендовал нового нападающего Тимура Касимова





Фланговый нападающий Тимур Касимов сегодня, 7 августа, перешел в «Ротор» на правах аренды из подмосковного клуба «Химки», играющего в Российской премьер-лиге, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых. Договор будет действовать год.



21-летний футболист является воспитанником тольяттинской академии имени Юрия Коноплёва. Долгое время провел в структуре столичного «Локомотива», выступая за молодежные коллективы. Летом 2023 года Тимур на правах свободного агента подписал контракт с «Химками». За красно-черных в прошлом сезоне в 20 матчах Касимов отметился девятью голами и одной результативной передачей и помог команде выиграть Первую лигу. В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист участия не принимал. В общей сложности за карьеру на счету Касимова 30 голов в 87 поединках.Отметим, что «Ротор» в четырех стартовых встречах чемпионата забил всего два мяча, поэтому, как ранее заявлял на пресс-конференциях главный тренер Денис Бояринцев, команда нуждается в усилении атакующей линии. Болельщики сине-голубых в соцсетях выражают надежду, что очередной новичок проявит бомбардирские качества и в стане волгоградцев.