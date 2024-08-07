«Понял, что едет по встречке»: астраханец из разбившегося под Волгоградом автобуса рассказал о столкновении с грузовиком

Один из пассажиров автобуса маршрута Астрахань — Москва, попавший в смертельное ДТП, произошедшее сегодня рано утром, 7 августа, рассказал журналистам V102.RU подробности столкновения с грузовиком и первых минут после аварии.

— Мы отправились из Астрахани на автобусе в восемь часов вечера. В Москву должны были приехать в 15.00 на автовокзал в Саларьево. В салоне свободными оставались еще шесть или семь мест. Доехав до Михайловки, где обычно делают остановку все автобусы, водители, которые нас везли, сходили на завтрак и поменялись. Тот, что помладше, сел за руль, а его сменщик расположился рядом. Мы проехали буквально километров пять, как в нас влетел грузовик. Я в этот момент находился на своем месте практически в конце автобуса, — рассказал очевидец, представившийся Дмитрием. — Так получилось, что в момент столкновения, я смотрел на дорогу и видел, как по диагонали нам наперерез движется грузовой автомобиль. Водитель автобуса сначала экстренно затормозил, но потом, видимо понимая, что грузовик несется прямо на нас, начал уходить влево. Тут как раз спохватился водитель грузовика, может он задремал, не могу точно сказать, понял, что едет по встречке и начал выруливать на свою полосу. Удар пришелся в правую сторону автобуса. Грузовик от удара развернуло.

Дмитрий вспоминает, что он сильно ударился лицом о сидения, а затем услышал женский крик:

— Все произошло так быстро. Я начал осматривать салон, рядом были дети, в меня вцепилась женщина, которая громко кричала, похоже, она была в шоке, но каких-либо ран я на ней не заметил. Потом кто-то открыл двери автобуса и первыми вытащили детей, потом стали выходить остальные, помогая раненым. Все с рассечениями в области лица и головы, ушибами. Впереди меня весь в крови лежал водитель, который постарше. Как мы поняли потом, он погиб мгновенно. Его напарника сотрудники МЧС доставали из искореженной кабины. Его забрали на скорой. Как ему удалось выжить — одному Богу известно.

По словам Дмитрия, водителя грузовика с перебинтованной какими-то тряпками головой уложили рядом с машиной. Вместе с ним находился и его пострадавший пассажир.

— Такая авария со мной в первый и, надеюсь, что в последний раз. Я ехал один, но в автобусе было много детей. Примечательно, что они сильно не пострадали. Досталось в основном взрослым. После аварии минут через семь приехала машина ГАИ, следом за ними появилась скорая. Тех пассажиров, кто был более-менее в ресурсе и хотели ехать дальше, тут же на попутных автобусах отправили в Москву сотрудники полиции. Меня после осмотра и оказания необходимой помощи в Михайловской больнице отпустили. Диагностировали перелом носа и рваную рану ноги. Пострадавших было около 16 человек. Запомнил, потому что мне на лбу нарисовали цифру «15», а потом привезли еще одного пассажира (смеется, —Прим. ред.) , — уточнил пострадавший в ДТП астраханец. — Жив остался и слава Богу. О каких-либо компенсациях со стороны перевозчика пока не думаю, надо в себя прийти. Сегодня дальше поеду, в Москве ждут дела.

Напомним, смертельная авария произошла на 784-м километре трассы Волгоград — Москва. Предварительно, в автобусе находилось около 30 пассажиров. В комитете здравоохранения региона отметили, что в Михайловскую ЦРБ доставили 16 пострадавших, из которых трое детей.

Перевозчик рассказал о событиях за 15 минут до смертельной аварии и показал данные ГЛОНАСС. Троих пострадавших решено транспортировать в Волгоград силами санавиации. Глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Михайловский межрайонный прокурор Петр Забродин ранее сообщал о возбуждении уголовного дела следственным отделом УМВД России по Михайловке по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Фото: прокуратура Волгоградской области

