Происшествия

«Понял, что едет по встречке»: астраханец из разбившегося под Волгоградом автобуса рассказал о столкновении с грузовиком

Происшествия 07.08.2024 14:58
0
07.08.2024 14:58

Один из пассажиров автобуса маршрута Астрахань — Москва, попавший в смертельное ДТП, произошедшее сегодня рано утром, 7 августа, рассказал журналистам V102.RU подробности столкновения с грузовиком и первых минут после аварии. 

— Мы отправились из Астрахани на автобусе в восемь часов вечера. В Москву должны были приехать в 15.00 на автовокзал в Саларьево. В салоне свободными оставались еще шесть или семь мест. Доехав до Михайловки, где обычно делают остановку все автобусы, водители, которые нас везли, сходили на завтрак и поменялись. Тот, что помладше, сел за руль, а его сменщик расположился рядом. Мы проехали буквально километров пять, как в нас влетел грузовик. Я в этот момент находился на своем месте практически в конце автобуса, — рассказал очевидец, представившийся Дмитрием. — Так получилось, что в момент столкновения, я смотрел на дорогу и видел, как по диагонали нам наперерез движется грузовой автомобиль. Водитель автобуса сначала экстренно затормозил, но потом, видимо понимая, что грузовик несется прямо на нас, начал уходить влево. Тут как раз спохватился водитель грузовика, может он задремал, не могу точно сказать, понял, что едет по встречке и начал выруливать на свою полосу. Удар пришелся в правую сторону автобуса. Грузовик от удара развернуло. 

Дмитрий вспоминает, что он сильно ударился лицом о сидения, а затем услышал женский крик: 

— Все произошло так быстро. Я начал осматривать салон, рядом были дети, в меня вцепилась женщина, которая громко кричала, похоже, она была в шоке, но каких-либо ран я на ней не заметил. Потом кто-то открыл двери автобуса и первыми вытащили детей, потом стали выходить остальные, помогая раненым. Все с рассечениями в области лица и головы, ушибами. Впереди меня весь в крови лежал водитель, который постарше. Как мы поняли потом, он погиб мгновенно. Его напарника сотрудники МЧС доставали из искореженной кабины. Его забрали на скорой. Как ему удалось выжить — одному Богу известно.

По словам Дмитрия, водителя грузовика с перебинтованной какими-то тряпками головой уложили рядом с машиной. Вместе с ним находился и его пострадавший пассажир. 

— Такая авария со мной в первый и, надеюсь, что в последний раз. Я ехал один, но в автобусе было много детей. Примечательно, что они сильно не пострадали. Досталось в основном взрослым. После аварии минут через семь приехала машина ГАИ, следом за ними появилась скорая. Тех пассажиров, кто был более-менее в ресурсе и хотели ехать дальше, тут же на попутных автобусах отправили в Москву сотрудники полиции. Меня после осмотра и оказания необходимой помощи в Михайловской больнице отпустили. Диагностировали перелом носа и рваную рану ноги. Пострадавших было около 16 человек. Запомнил, потому что мне на лбу нарисовали цифру «15», а потом привезли еще одного пассажира (смеетсяПрим. ред.) , — уточнил пострадавший в ДТП астраханец. — Жив остался и слава Богу. О каких-либо компенсациях со стороны перевозчика пока не думаю, надо в себя прийти. Сегодня дальше поеду, в Москве ждут дела. 

Напомним, смертельная авария произошла на 784-м километре трассы Волгоград — Москва. Предварительно, в автобусе находилось около 30 пассажиров. В комитете здравоохранения региона отметили, что в Михайловскую ЦРБ доставили 16 пострадавших, из которых трое детей. 

Перевозчик рассказал о событиях за 15 минут до смертельной аварии и показал данные ГЛОНАСС. Троих пострадавших решено транспортировать в Волгоград силами санавиации. Глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП. 

Михайловский межрайонный прокурор Петр Забродин ранее сообщал о возбуждении уголовного дела следственным отделом УМВД России по Михайловке по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура взяла на контроль ход расследования.  

Фото: прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.08.2024 17:12
Происшествия 07.08.2024 17:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2024 16:04
Происшествия 07.08.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2024 13:28
Происшествия 07.08.2024 13:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2024 12:34
Происшествия 07.08.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2024 12:15
Происшествия 07.08.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2024 11:38
Происшествия 07.08.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2024 10:00
Происшествия 07.08.2024 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2024 09:37
Происшествия 07.08.2024 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2024 08:14
Происшествия 07.08.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.08.2024 07:50
Происшествия 07.08.2024 07:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2024 15:44
Происшествия 06.08.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2024 14:59
Происшествия 06.08.2024 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2024 11:50
Происшествия 06.08.2024 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2024 11:25
Происшествия 06.08.2024 11:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.08.2024 10:26
Происшествия 06.08.2024 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
«Потеряла связь с реальностью»: боец СВО из Волгограда обвинил жену в насилии над детьмиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Бочаров: Волгоградская область готова оказать помощь жителям Курской областиСмотреть фотографии
17:24
Путин высказался о привлечении бойцов СВО к воспитанию молодежиСмотреть фотографии
17:24
ВТЗ выпустил в водоемы региона мальков русского осетраСмотреть фотографии
17:12
В Волгограде тушат залежи мусора в районе ВгТЗСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде реанимируют 46-летний чешский трамвайСмотреть фотографии
16:04
В селе Волгоградской области ураган снес кровли в 63 домахСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде экстренные службы отработали действия на случай обрушения подъезда в МКДСмотреть фотографии
15:43
В Волжском тепловые сети готовят к отопительному сезонуСмотреть фотографии
15:27
Свыше 4 тыс. кандидатов в депутаты и главы поселений зарегистрировано в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы накопили в банках почти полтриллиона рублейСмотреть фотографии
14:59
На ул. Калинина в Волгограде рабочие приступили к сварке на водоводеСмотреть фотографии
14:58
«Понял, что едет по встречке»: астраханец из разбившегося под Волгоградом автобуса рассказал о столкновении с грузовикомСмотреть фотографии
14:31
МЧС предупредило волгоградцев о надвигающемся шторме с ливнями и грозамиСмотреть фотографии
14:11
Юниорки «Синары» попробовали «китайский самовар»Смотреть фотографии
13:28
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде МКД на Семи ветрах войдут в отопительный сезон с обновлённой котельнойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
В Волгограде ограничили движение по ул. Калинина из-за земляных работСмотреть фотографии
12:34
Троих пострадавших в ДТП с автобусом переводят в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
12:31
Микрорайоны будущего. Дизайнер с помощью нейросети создал портреты жителей новостроек ВолгоградаСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области три человека заболели лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
12:15
«Грузовик был на нашей стороне»: перевозчик показал данные ГЛОНАСС с места ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
ИКВО вычеркнула из списка кандидата в депутаты облдумыСмотреть фотографии
11:38
У пассажира из Стамбула в аэропорту Волгограда нашли запрещенный табакСмотреть фотографии
11:35
Полиция разбирается в массовой драке саратовцев из-за ребенкаСмотреть фотографии
11:06
Среди пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Волгоградской области – 7 астраханцевСмотреть фотографии
10:51
Лучше меньше, но правильно: Бочаров в Камышине указал на недочеты при ремонте школыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:29
В Волгограде на мизер подешевела вторичкаСмотреть фотографии
10:24
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом в Михайловке: все, что известно к этой минутеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
В СК озвучили первые данные проверки смертельного ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
 