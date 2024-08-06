Расследования

В Волгограде обжаловали приговор детоубийцы Аккубековой

Расследования 06.08.2024 10:44
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06.08.2024 10:44


На приговор в отношении Екатерины Аккубековой, признанной виновной в жестоком убийстве собственного девятимесячного сына, вынесенный 15 июля Волгоградским облсудом, подана жалоба, сообщает V102.RU со ссылкой картотеку дел. 

Апелляционное представление, на не вступивший в силу судебный акт, заявлено прокурором. Жалоба принята к рассмотрению 30 июля 2024 года. Дата апелляционного заседания еще не определена.

— Прокуратура требует вернуть первоначальную квалификацию по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), которая была исключена судом на оглашении приговора и ужесточить наказание для обвиняемой, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

В ходе прений гособвинение запрашивало для Аккубековой 19 лет колонии. Волгоградский областной суд  по итогу назначил подсудимой 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. Осужденная свою вину так и не признала. 

Напомним, в ходе судебного следствия было установлено, что Аккубекова оставила беспомощного малолетнего ребенка одного в запертой квартире на несколько дней — малыш скончался от истощения.

Фигурантка уголовного дела в судебных заседаниях называла бредом показания свидетеля, которая приходилась ей бывшей подругой, выводы следствия не воспринимала и в один момент заявила, что на нее давили на этапе предварительного расследования. 

Фото: ИА «Высота 102» 

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