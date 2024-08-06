В Калачевском районе скончался пассажир легковушки, улетевшей в кювет





5 августа в Калачёвском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», на региональной трассе 18Н-43 водитель не справился с управлением, улетев в кювет.







- В 18:40 на 5 км автодороги «Донской – Ляпичев – Крепинский» водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», не справился с управлением и совершил съезд на левую обочину с последующим опрокидыванием, - рассказала журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по видеокадрам последствий аварии, опубликованным правоохранительными органами, автомобиль многократно опрокидывался. Серьёзные повреждения получил кузов машины.

Отметим, в результате ДТП были госпитализированы трое человек, один из которых от полученных травм впоследствии скончался в местной ЦРБ.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области