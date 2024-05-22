Почти 80 тыс. за место: в Волгограде в кругленькую сумму обойдется мониторинг платных парковок





Власти Волгограда объявили о поиске подрядной организации, готовой представить автоматизированные комплексы фото- и видеофиксации, необходимые для функционирования платного парковочного пространства на привокзальной площади. Как сообщает ИА «Высота 102», аренда четырех устройств в течение двух месяцев обойдется бюджету в солидные 19 млн рублей.

Согласно контракту, камеры должны будут и днем, и ночью следить за волгоградцами, а также гостями областного центра, оставляющими свои транспортные средства у вокзала Волгограда «Волгоград-1» и вдоль зданий на ул. Коммунистическая от ул. Гоголя до пересечения с ул. Комсомольской.

В общей сложности здесь оборудованы 218 парковочных мест. В пересчете на одно машино-место властям только лишь двухмесячная аренда комплексов фото- и видеофиксации обойдется в баснословные 80 тыс. рублей. Страшно представить, какие инвестиции потребуются при организации годового мониторинга не отдельно взятой площади, а всех парковок в центральной части Волгограда.

Напомним, ранее в 2023 году стало известно о планах администрации Волгограда по массовому внедрению в Центральном районе платных парковок.