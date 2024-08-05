Спорт

Не везет, так не везет: регбисты «Ротора» проиграли вслед за футболистами

Спорт 05.08.2024 21:18
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05.08.2024 21:18


Регбисты «Ротора» накануне, 4 августа, на выезде проиграли московскому «Спартаку» со счетом 9:34  в шестом туре Высшей лиги сезона 23-24. Волгоградцы продолжают занимать последнее место в турнирной таблице, сообщает V102.RU.

Отметим, что в российском футболе противостояние между красно-белыми и сине-голубыми считается  уже много лет принципиальным, но в классической разновидности регби «Спартак» и «Ротор» встречались друг с другом впервые.

До матча в столице волгоградская команда потерпела пять поражений подряд в турнире, а спартаковцы в прошлой своей встрече уступили в московском дерби ЦСКА. Начало вчерашнего поединка осталось за «Ротором». В первом тайме игрок гостей Эдуард Брык трижды реализовал штрафные удары, а хозяева оформили лишь одну попытку усилиями Дмитрия Федотова. На перерыв соперники ушли при счете 9:7 в пользу волгоградцев. Однако во второй половине очки набирали лишь спартаковские регбисты, перехватившие инициативу. У гостей разладились действия в атаке, а в обороне они не выдержали  мощного давления от соперников. Таким образом, «Спартак» одержал победу в матче — 34:9. 

После шести туров «Ротор» идет на последнем, девятом месте. В следующей встрече сине-голубые 31 августа примут дома «Таганий Рог» из Ростовской области.

Между тем, напомним, накануне поражение в выездном матче в Татарстане потерпели и футболисты «Ротора».

Фото: регбийный клуб «Спартак» / vk.com

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