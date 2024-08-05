Не гарантийный случай: в Волгограде разрушается обновлённый асфальт на ул. Верхоянской





Жители Краснооктябрьского района Волгограда бьют тревогу из-за разрушения участков проезжей части ул. Верхоянская. Как сообщает ИА «Высота 102», отремонтированная несколько лет назад дорога в местах примыкания асфальта к необорудованным съездам пошла трещинками, а асфальтовое покрытие начало откалываться.

- Пересечение ул. Верхоянской и Вогульского переулка. Ещё когда только начался ремонт дороги, просили обратить внимание на съезд. Он здесь достаточно крутой и надлежащим образом не оборудован. Конечно же, нас никто не послушал. Как результат — машины днищем ложатся на асфальт при выезде, а во время осадков происходит вымывание основания дороги. Всё это приводит к её разрушению, — рассказала редакции одна из местных жительниц.





По словам волгоградки, специалисты подрядной организации выборочно подошли к строительству съездов с обновляемой дороги. Где-то они, как и положено, были обустроены, а где-то, как на Вогульском переулке, так и остались несбывшимися мечтами местных автолюбителей.

Городские власти, в свою очередь, настаивают, что специалисты выполнили весь объём работ в строгом соответствии с муниципальным контрактом.

- Километровый участок дороги по ул. Верхоянской в Краснооктябрьском районе Волгограда был приведен в порядок в рамках национального проекта в 2021 году. Выполненные работы по восстановлению дорожного покрытия полностью соответствовали требованиям техзадания муниципального контракта и были приняты заказчиком (МБУ «Северное»). Участок грунтовой дороги по переулку Вогульскому в районе примыкания к дороге по ул. Верхоянской не подлежал ремонту, т. к. не соответствовал требованиям нацпроекта, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.





Также в администрации отметили, что в метаморфозах, произошедших с отдельным участком дороги, виновата природа. Как оказалось, примыкание проезжей части к грунтовому съезду было рассчитано исключительно на сухую погоду.

- За прошедшие три года в ходе эксплуатации было выявлено частичное разрушение кромки дорожного полотна. Данный участок был обследован, установлено, что крошение асфальтобетонного покрытия вызвано интенсивным воздействием осадочных и талых вод, что не относится к гарантийному случаю, — добавили в мэрии.

Отметим, вопрос обустройства нормального съезда с проезжей части, к сожалению, так и остался без ответа. При этом власти обещают отремонтировать повреждённое асфальтовое полотно в рамках плановых работ по содержанию улично-дорожной сети. Остаётся только надеяться, что латки окажутся более устойчивыми к атмосферным осадкам и переживут суровую волгоградскую зиму.

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»