Расследования

Бастрыкин взял на контроль происшествие с 4-летним ребенком на надувной горке в Волгограде

Расследования 04.08.2024 16:49
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04.08.2024 16:49


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклада о промежуточных результатах проверки инцидента, который произошел в Волгограде с 4-летним ребенком на надувной горке, сообщает V102.RU со ссылкой на Информационный центр СК России.

В ведомство обратилась мама мальчика, сообщив, что ее ребенок в июне текущего года получил серьезную травму на частной детской площадке в одном из парков.

Во время катания на надувной горке мальчик пожаловался на сильную боль в ноге, после чего мать доставила его в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом бедра со смещением, в настоящее время он нуждается в лечении, - сообщили в Информационном центре СКР.

Мама мальчика утверждает, что ее ребенок получил травму из-за использования владельцем игрового центра оборудования, не отвечающего требованиям безопасности. По данному факту организована процессуальная проверка.

- Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, - говорится в сообщении. 

Фото из архива V102.RU

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