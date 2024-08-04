Под Волгоградом поймали рыбака, ловившего судака сетью

В Калачевском районе Волгоградской области задержали местного жителя, который ловил рыбу с использованием сетей, что запрещено Правилами рыболовства для Азово - Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Росрыболовства, мужчина рыбачил на Верхнем Плёсе Цимлянского водохранилища, напротив хутора Камыши. Для этого он использовал металлическую лодку «Крым» и капроновую сеть.

Таким образом, ему удалось выловить три экземпляра судака общим весом 12 кг. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб составил 9915 рублей.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ. Ему грозит штраф с конфискацией судна и орудий лова или без таковой. Решение примет мировой суд.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства