В Волгограде по неизвестной причине эвакуируют ТРК «Акварель»

В Советском районе Волгограда сегодня, 2 августа, попросили на выход посетителей и персонал ТРК «Акварель» по проспекту Университетскому, 107.

— Эвакуация началась буквально пару минут назад. Точную причину мы назвать не можем. Сколько это продлится — тоже неизвестно, — пояснили V102.RU в администрации торгово-развлекательного комплекса.

Не исключено, что торговый объект мог в очередной раз стать целью украинских провокаторов. После долгого перерыва в регионе снова стали фиксировать попытки дестабилизации работы крупных ТЦ и органов госвласти.

Напомним, что волгоградцев из-за ложной тревоги эвакуировали из ТРЦ «Парк Хаус».

Фото: архив ИА «Высота 102»