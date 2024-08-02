Происшествия

В Волгограде по неизвестной причине эвакуируют ТРК «Акварель»

Происшествия 02.08.2024 17:09
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02.08.2024 17:09


В Советском районе Волгограда сегодня, 2 августа, попросили на выход посетителей и персонал ТРК «Акварель» по проспекту Университетскому, 107.

— Эвакуация началась буквально пару минут назад. Точную причину мы назвать не можем. Сколько это продлится — тоже неизвестно, — пояснили V102.RU в администрации торгово-развлекательного комплекса. 

Не исключено, что торговый объект мог в очередной раз стать целью украинских провокаторов. После долгого перерыва в регионе снова стали фиксировать попытки дестабилизации работы крупных ТЦ и органов госвласти. 

Напомним, что волгоградцев из-за ложной тревоги эвакуировали из ТРЦ «Парк Хаус».

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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