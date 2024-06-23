Волгоградцев из-за ложной тревоги эвакуировали из ТРЦ «Парк Хаус»

Происшествия 23.06.2024 12:23
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23.06.2024 12:23
Шоппинг волгоградцев в ТРЦ «Парк Хаус» испортила срочная эвакуация. Происшествие случилось сегодня, 23 июня, в первой половине дня. В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что причиной эвакуации стало ложное срабатывание противопожарной сигнализации.Через некоторое время работа торгового центра продолжилась в обычном режиме.
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