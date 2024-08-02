Полиция задержала волгоградца, устроившего взрыв во дворе дома

В Волгограде в отдел полиции доставлен мужчина, который накануне, 1 августа, вечером устроил взрыв во дворе жилого дома на ул. Набережная Волжской Флотилии. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Напомним, что около 21.00 с балкона девятого этажа многоквартирного дома неизвестный накануне сбросил разрывной снаряд, в результате чего последовал взрыв, напугавший жильцов МКД и людей, гулявших на улице. По информации полицейских, нарушителю спокойствия волгоградцев 39 лет. В настоящее время с ним работают сотрудники в райотделе.



– Сотрудниками полиции установлена личность гражданина, бросившего пиротехническое изделие с балкона на детскую площадку. 39-летний мужчина доставлен в подразделение полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





По не подтвержденным пока официально данным, задержанный – житель квартиры в доме №21Б, из которой и был брошен неизвестный предмет.

Видео: Жесть Волгограда / t.me, ГУ МВД России по Волгоградской области