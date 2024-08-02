Лидеры трафика: Tele2 определила, какие села больше всего качают в Волгоградской области





Оператор проанализировал активность клиентов в малых населенных пунктах Волгоградской области при использовании цифровых сервисов и мобильной связи. Исследование проводилось на территории 52 небольших поселений, которые компания обеспечила связью за последние три года.

Tele2 составила рейтинг сел и поселков Волгоградской области, где чаще всего используют мобильный интернет и разговаривают по телефону. При анализе оператор использовал обезличенные данные абонентов в малых населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 500 человек. Все они были обеспечены мобильным интернетом и связью Tele2 в рамках программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Самым «качающим» оказался хутор Светлый Лог Калачевского района, где в месяц на одного абонента приходится в среднем 29,3 ГБ. На втором месте – село Беляевка Старополтавского района. Здесь клиенты Tele2 ежемесячно используют примерно 19,9 ГБ интернет-трафика. Замыкает тройку лидеров – хутор Степной Калачевского района: его жители скачивают в среднем около 18,3 ГБ в месяц.

Кроме интернет-трафика, оператор оценил и голосовую активность в небольших поселениях Волгоградской области. Самые разговорчивые клиенты Tele2 проживают в поселке Луговой Светлоярского района – для звонков, без учета мессенджеров, здесь ежемесячно используют в среднем около 260 минут. На втором месте рейтинга располагается село Беляевка, абоненты которого тратят на голосовое общение 204 минуты в месяц. Также в тройку лидеров вошло село Отрожки Серафимовичского района – местные жители проводят за разговорами по мобильному телефону примерно 156 минут ежемесячно.

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Волгоградской области в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: компания разрабатывает проектные решения, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.

Установленные базовые станции работают в стандартах сети 2G/4G. Современное и высокотехнологичное оборудование позволяет комфортно пользоваться качественной голосовой связью и всеми современными мобильными сервисами.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:

– Качественные услуги связи и мобильного интернета напрямую влияют на рост уровня жизни людей. Современные технологии позволяют волгоградцам не только общаться, но и учиться, работать, решать дистанционно различные вопросы, а также получать медицинские консультации. Благодаря программе по устранению цифрового неравенства все возможности, доступные в больших городах, открывают для себя и жители малых и отдаленных населенных пунктов. Понимая, насколько важное значение имеет этот проект, мы регулярно наращиваем темпы строительства базовых станций по всей Волгоградской области, чтобы еще больше людей могли получили доступ к цифровым сервисам.

Фото Tele2

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