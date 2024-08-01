«Это – мурашки по коже!»: «Динамо» на московском песке впервые завоевало титул чемпиона России

Волгоградское «Динамо» сегодня, 1 августа, в Москве стало чемпионом России 2024 года по пляжному гандболу, сообщает V102.RU.

В финале турнира, который прошёл на песчаной площадке на Воробьёвых горах, бело-голубые встретились с новороссийской «Черноморочкой», обыгравшей волгоградок на групповом этапе. «Золотой» матч для подопечных Анны Сидоричевой снова начался непросто. Первый сет остался за командой из Краснодарского края — 20:14. Как и в полуфинальном противостоянии с ЦСКА, динамовки проявили характер и отыгрались уже в следующей партии, выиграв ее со счетом 22:18.

Судьба чемпионства решилась в серии буллитов. Стартовые броски у обоих коллективов оказались неточными, но дальше соперники наладили прицел и несколько раз подряд поражали ворота друг друга. Однако ключевую осечку допустили гандболистки «Черноморочки». При исполнении очередного буллита динамовка Софья Сметанина перехватила передачу от вратаря нападающему оппонентов и своим спасением заблокировала возможность сопернице атаковать. Как итог, в серии буллитов победа осталась за «Динамо» — 14:12.

Радости новоиспеченных чемпионок не было предела. Наши спортсменки вместе с Анной Сидоричевой прыгали от счастья и обнимались, празднуя заслуженный триумф в главном турнире страны. Теперь чемпионский кубок, а вместе с тем и звание лучшего клуба России, как минимум до следующего сезона останутся в Волгограде.

Бронзовым призером соревнований стала сборная Краснодарского края, в матче за третье место также в серии буллитов переигравшая ЦСКА.

Главный тренер волгоградской команды Анна Сидоричева эмоционально прокомментировала пресс-службе клуба успех девушек.

— Это моя мечта, знак многолетней работы, гордость за девчат. Это любовь к гандболу, пляжному гандболу, всему волгоградскому гандболу. Это — мурашки по коже, слезы. Я с 2008 года в пляжном гандболе и всегда хотела быть первой. Мы были вторыми, третьими, готовили, готовили состав, но у нас постоянно уезжали игроки. Два года назад в Ставрополь перебрались Лыжина и Шаповалова, еще раньше Зотина уехала в тот же Ставрополь. Нам никак не удавалось победить «Ставрополье», многократных чемпионов России. Да, «Черноморочка» — это дебютант пляжного российского гандбола, но мы знаем, что в составе этой команды очень много бывших ставропольчанок. Поэтому мы победили сразу двух конкурентов — Ставрополь и Новороссийск. Для нас это очень важный успех. Девочки справились и мы — чемпионы! — не скрывала чувств наставник волгоградок.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» / vk.com