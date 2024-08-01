Расследования

В Москву из ЕАЭС через Волгоград нелегально везли 194 квадрокоптера

Расследования 01.08.2024 14:11
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01.08.2024 14:11


Через Волгоградскую область в Москву нелегально пытались провезти 194 квадрокоптера. Товар, сообщает ИА «Высота 102», находился в грузовике с детскими игрушками и следовал из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), незаконно миновав таможенную границу. 

Как рассказали сегодня, 1 августа, в Дзержинском районном суде Волгограда, нелегальный товар был обнаружен на посту в ДПС в Ерзовке.

В ноябре 2023 года сотрудниками  службы таможенного контроля было выявлено грузовое автотранспортное средство с прицепом, следовавшее в Москву. Из товарно-сопроводительных документов следовало, что перемещались товары для развлечений, настольные или комнатные игры, пасты для лепки, надувные мячи из Китая. Однако при осмотре транспортного средства было установлено, что в грузовом отсеке находились незарегистрированные картонные коробки, при вскрытии которых обнаружены квадрокоптеры в количестве 194 штук, 276 вертолетов на пульте управления и 1001 наборов игрушечного конструктора, не указанные в товарно-сопроводительных документах. Водителем документы, подтверждающие таможенное оформление вышеуказанных товаров на территории ЕАЭС, представлены не были, – поделились подробностями в районном суде. 

Согласно заключению эксперта, стоимость незаконно ввезенных товаров составила 1 650 239, 37 рублей.

– В ходе рассмотрения дела суд установил, что товары были незаконно перемещены через таможенную границу Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин. При этом суд отметил, что если квадрокоптер, дрон содержит в своем составе РЭС ВЧУ, его ввоз осуществляется в порядке, определенном Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, – добавляют в Дзержинском районном суде Волгограда. 

Постановлением суда перевозчик – ТОО «Absolute Expost» – привлечено к административной ответственности по ст. 16.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде конфискации незаконно ввезенных товаров. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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