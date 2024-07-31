Происшествия

Московские поезда сообщением с Волгоградом идут с задержкой

Происшествия 31.07.2024 11:48
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31.07.2024 11:48


Поезд №2, который следует из Москвы в Волгоград, придет сегодня, 31 июля, в город на Волге с трехчасовым опозданием. Как сообщили V102.RU в пресс-службе Приволжской железной дороги, задержка в движении  связана с «техническими причинами». Какие именно это причины, в организации не пояснили. 

Между тем, в  Центре поддержки клиентов компании РЖД корреспонденту пояснили, что фирменный поезд уже отправился со станции Арчеда, куда прибыл уже с 3-часовым опозданием из-за технических неполадок и отсутствием локомотивной бригады.

Один из пассажиров поезда рассказал, что в его вагоне обсуждали, что могло стать причиной задержки движения состава. 

- Мы остановились ночью. Одна проводница поделилась, что около Жердевки в Тамбовской области нашли какой-то подозрительный предмет на путях. Пока ждали специалистов, пока проверили, поезд все это время стоял. К счастью, угроза не подтвердилась, и мы поехали дальше, - поделился он.  

Между тем, пассажиры поезда №1, который накануне выехал в Москву, также сообщают о сбоях в движении состава. 

- Должны были прибыть в Москву сегодня в 9-30 ч. Однако до сих пор едем, - поведала одна из пассажирок поезда Екатерина. 

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